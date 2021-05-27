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حرارة وشبورة ورياح.. ظواهر جوية يحذر منها خبراء الأرصاد خلال الأيام المقبلة

الخميس 27/مايو/2021 - 06:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما بخصوص حالة الطقس، اليوم الخميس، فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا.

وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الخميس 27 مايو 2021، حتى يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، على النحو التالي:

يوم الخميس 27 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 28 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم السبت 29 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

يوم الأحد 30 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

يوم الاثنين 31 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنها تُحدّث تنبؤات الطقس يوميًا.

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