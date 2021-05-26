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عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود
الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:07 م
منى صموئيل
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كشف الدكتور محمد على، مدير مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مرسى مطروح، إن وزارة الصحة كلفته صباح اليوم الأربعاء، بتجهيز غرفة عزل لمصابي الفطر الأسود، لحجز المشتبه في إصابتهم حال ظهور أي حالة مصابة بهذا المرض، والتعامل معها.
وأضاف "علي"، فى تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن مستشفيات محافظة مرسى مطروح لن يظهر بها أي حالة من حالات الفطر الأسود حتى الآن.
أما عن تفاصيل غرفة العزل، قال مدير المستشفى إنها لا تختلف عن غرفة عزل مرضى فيروس كورونا، حيث إنها "مكيفة وبها جميع المستلزمات الطبية وجهاز مراقبة المريض وجهاز تنفس صناعي".
وكشف أن المستشفى نفذت تدريبا تمهيديًا لأطباء العزل يتحدث عن البروتوكول العلاجي الذي يُتبع حال ظهور حالات مصابة، وذلك ضمن استعداد المستشفى لاستقبال الحالات المصابة حال ظهورها.
وأوضح، أن الفطر الأسود لا ينتقل بالعدوى، مؤكدا: "يكون لدى المصاب قابلية في تكوين هذا الفطر داخله"، وهناك بعض الأسباب التي تتسبب في الإصابة بهذا المرض، ومنها عدم انتظام السكر في الجسم والاستخدام المفرط للأدوية خاصة الكورتيزون والمضادات الحيوية التي تؤدي لنمو الفطر داخل الجسم، إلى جانب الاستخدام الخاطئ لبروتوكول فيروس كورونا.
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