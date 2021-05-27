بعد ظهور أول حالة في مصر.. توجيه عاجل من الصحة بشأن استقبال مرضى الفطر الأسود

كشف الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، عن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتخصيص غرفة في مستشفى النجيلة للعزل استعدادًا لاحتمالية ظهور أي حالة مصابة بالفطر الأسود بين المصابين بمرضى كورونا.





وقال "علي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "عادة الإصابة بمرض الفطر الأسود يصيب مرضى كورونا الموجودين في المستشفى وطوله فيها أو المصابين بكورونا ويعانون من مرض السكري، لأن هناك صعوبة في الإصابة بالفطر الأسود في المنزل".





وكانت أميرة منير، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، روت تفاصيل تجربة والدتها مع الإصابة في الفطر الأسود بعد التعافي من فيروس كورونا.





وأضافت: "كان عندها كورونا وكانت خفت تماما، وبعدها بدأت تشتكي أن النصف الشمال به تنميل وقعدت كذا يوم كانت تعاني من صداع".





وتابعت "ذهبنا إلى الطبيب المعالج لها أثناء إصابتها بكورونا وهو طبيب باطنة، وطلب عمل أشعة رنين على المخ وقال ممكن يكون الموضوع نفسي لأن والدي كان مازال في المستشفى، وبعدها ذهبنا إلى دكتور أسنان لأنها كانت تعاني من قرح في الفم".



