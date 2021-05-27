Advertisements

بعد ظهور أول حالة في مصر.. توجيه عاجل من الصحة بشأن استقبال مرضى الفطر الأسود

الخميس 27/مايو/2021 - 01:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
كشف الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، عن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتخصيص غرفة في مستشفى النجيلة للعزل استعدادًا لاحتمالية ظهور أي حالة مصابة بالفطر الأسود بين المصابين بمرضى كورونا.

وقال "علي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "عادة الإصابة بمرض الفطر الأسود يصيب مرضى كورونا الموجودين في المستشفى وطوله فيها أو المصابين بكورونا ويعانون من مرض السكري، لأن هناك صعوبة في الإصابة بالفطر الأسود في المنزل".

وكانت أميرة منير، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، روت تفاصيل تجربة والدتها مع الإصابة في الفطر الأسود بعد التعافي من فيروس كورونا.

وأضافت: "كان عندها كورونا وكانت خفت تماما، وبعدها بدأت تشتكي أن النصف الشمال به تنميل وقعدت كذا يوم كانت تعاني من صداع".

وتابعت "ذهبنا إلى الطبيب المعالج لها أثناء إصابتها بكورونا وهو طبيب باطنة، وطلب عمل أشعة رنين على المخ وقال ممكن يكون الموضوع نفسي لأن والدي كان مازال في المستشفى، وبعدها ذهبنا إلى دكتور أسنان لأنها كانت تعاني من قرح في الفم".

واستطردت "روحنا لدكتور عيون لأن عينها الشمال فضلت تقفل لغاية ما قفلت خالص وقال عندها مشكلة في العصب الثالث والخامس والسابع، وبعدها روحنا لدكتور مخ وأعصاب وقالنا أن ده فطر أسود وخولنا على دكتور أنف وأذن وحنجرة وشوفته بالمنظار وعملت العملية وهي الآن في مرحلة العلاج وتنظيف باستمرار في الجيوب الأنفية، ونناشد وزيرة الصحة باستكمال علاجها لأن أسعار الحقن غالية وفي بعض الأحيان تكون غير متوفرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرض الفطر الفطر الاسود الإصابة بالفطر الأسود

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

نهال عنبر تكشف تطورات جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق لمنظمة الصحة العالمية على وفاة سمير غانم بالفطر الأسود (فيديو)

منذ 12 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. 10 نجوم خارج ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 4 ساعات

رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفطر الأسود في العين.. تعرف على أعراض الإصابة به

ما لا تعرفه عن مرض الفطر الأسود الذي أنهى حياة النجم سمير غانم

طبيب بالهند يكشف الفرق بين الإصابة بكورونا والفطر الأسود

ما هو الفرق بين الإصابة بكورونا والفطر الأسود؟.. طبيب هندي يجيب

بعد رصد 3 حالات في مصر.. مخاطر الإصابة بمرض الفطر الأسود

هل دخلنا في رعب جديد؟.. كل ما تريد معرفته عن "الفطر الأسود" (سؤال وجواب)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

12:08 ص

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

11:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»