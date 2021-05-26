انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز والمنتخب المصري عن أخر تطورات أزمة اللاعب مع النادي الأهلي، بعدما قام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بإلزام السعيد بسداد مبلغ 2 مليون دولار للقلعة الحمراء.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن عبدالله السعيد بات يفكر في اعتزال كرة القدم نهائيًا من أجل حل هذه الأزمة، بعد أن باتت بعيدة عن بيراميدز وأهلي جدة، وتصدر فيها اللاعب المشهد بشكل منفرد.





ونظراً لحديث المصدر اتجه " الفجر الرباضي " لأصحاب الخبرات لمعرفة حيثيات الأزمة حقال اعتزال اللاعب، وكان الرد الذي اجتمع عليه أكثر من مصدر أن في حال اعتزال السعيد كرة القدم تهربًا من دفع المبلغ للنادي الأهلي سيتم منعه من مزاولة أي نشاط رياضي مدي الحياة.





وكان الأهلي قد لجأ في وقت سابق للتحكيم الرياضي، من أجل المطالبة بالحصول على الشرط الجزائي المدرج في العقد بين النادي والسعيد وقت رحل عن الفريق لنادي أهلي جدة السعودي.



