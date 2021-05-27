المجتمعات العمرانية: إتاحة 40 خدمة عبر الموقع الإلكتروني الجديد

قال محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه سيتم إتاحة 40 خدمة كمرحلة أولى على الموقع الجديد لخدمة سكان المدن الجديدة.





وأضاف "هلال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هذه الخدمات تتمثل في جميع خدمات رخص المباني وخدمات التشغيل ورخص عدادات الكهرباء وحساب الأقساط ومخالفات المباني أو خدمات المرافق والتنمية.





وأشار إلى أن هذا الموقع الالكتروني يتعلق بجميع المدن الجديدة التي تم الانتهاء من جميع الوحدات بها، وليس بها المدن التي يجري العمل على تشطيب الوحدات بها.





وأوضح أن الموقع يضم تفاصيل كل الخدمات الممكنة من عقارية وفنية وخدمات مختلفة، مؤكدًا أنه سيعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا.









وكان صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت موقعًا إلكترونيًا (nuca-services.gov.eg) لخدمة سكان المدن الجديدة، وذلك فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية.





وأوضح وزير الإسكان، أن الموقع، الذى بدأ تشغيله تجريبيا، يُقدم خدمات متنوعة بعدد ٤٠ خدمة كمرحلة أولى، وتشمل خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المبانى، وتراخيص التشغيل، وخدمات المرافق والتنمية وغيرها، ويهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا، وإتاحة الدفع الإلكترونى من خلال الموقع، ومنافذ فورى المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وبالتالي تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الخدمات، وتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية لأجهزة المدن.



