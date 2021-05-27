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محافظ البحر الأحمر:40% من الشعب الألماني جاهز لزيارة مصر

الخميس 27/مايو/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن السفير الألماني أخبره بأن40% من الشعب الالماني حصل على لقاح كورونا، وبان هناك تعطش من قبل الشعب الالماني لزيارة مصر، معقبًا: "السفير قال لي الـ40% من الشعب الألماني الذي حصل على لقاح كورونا جاهزة لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن"

ولفت "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، إلى أن المحافظة تعاقد على سبع رحلات من صربيا من الآن حتى شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن عودة السياحة للمحافظة مبشر للغاية.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن هناك التزام كبير من أبناء المحافظة بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، معقبًا: "لم نضبط مقهى واحد يقدم الشيشة، وهذا دليل على الانضباط"

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