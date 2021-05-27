تجهيز غرف عزل لمصابي الفطر الأسود في مطروح (فيديو)

أكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، أن تم تجهيز أول غرف عزل لمصابي الفطر الأسود في مطروح.



وأوضح وكيل مديرية الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار قرار بتجهيز غرف للعزل لمصابي الفطر الأسود، مؤكدا في الوقت ذاته عدم رصد أي حالات مصابة لكن الإجراء احترازي.



وأضاف أنه تم تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع مرضى الفطر الأسود، مشيرا إلى أن الفطر الأسود ينتشر في جسد الإنسان ضعيف المناعة ومريض السكري.

وتابع أنه تم تخصيص غرفة عزل بمستشفى النجيلة، مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين غرف عزل لكورونا والفطر الأسود.

