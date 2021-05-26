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عودة الجابري إلى قائمة حرس الحدود استعدادا لمواجهة الرجاء

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
بسنت علام
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يخوض حرس الحدود مباراة هامة أمام الرجاء خلال مشواره نحو إعتلاء القمة والصعود إلى الدوري الممتاز بعد إشتعال المنافسة بينه وبين فاركو الذي يلاحقه في القمة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة وعشرون من مجموعة بحري للقسم الثاني.

ويستضيف ملعب المدينة الشبابية بأبي قير المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الرابعة من عصر الخميس .

وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن قائمة الفريق استعدادًا لهذه المباراة، وعاد إلى قائمة الفريق بعد غياب دام لكثر من شهرين حامد خالد الجابري الذي غاب بسبب الإصابة، وضمت 20 لاعبًا جاءت أسمائهم كالتالي:

حراسة المرمى: علي فرج _ محمد فوزي.

الدفاع: خالد سامي _ حكة _ مصطفي جمعة _ مصطفي صبحي _ أحمد قطاوي _ محمد رضا_ محمود عبده _ محمود جمعة.

الوسط: محمد أسعد _ فيلكس _ مصطفي أمين _ حامد خالد الجابري _ وليد عادل.

الهجوم: أحمد سالم _ يوسف علاء _ محمود أبو جودة _ محمد عيد _ أحمد حسني.

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني بعد أن جمع 48 نقطة وهو نفس نقاط فاركو الذي يحتل المركز الأول بفارق الأهداف بينما يحتل الرجاء المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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