الصحة العالمية: نعتمد الفحص المخبري لكورونا "PCR" فقط

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر من الدول المتقدمة في رصد إصابات فيروس كورونا.





وأضافت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن منظمة الصحة العالمية تشجع على إجراء مسحة "بي سي آر"، لافتة إلى أن هناك في مصر عدة فحوصات لفيروس كورونا.



