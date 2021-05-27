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الصحة العالمية: نعتمد الفحص المخبري لكورونا "PCR" فقط
الخميس 27/مايو/2021 - 03:02 ص
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر من الدول المتقدمة في رصد إصابات فيروس كورونا.
وأضافت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن منظمة الصحة العالمية تشجع على إجراء مسحة "بي سي آر"، لافتة إلى أن هناك في مصر عدة فحوصات لفيروس كورونا.
ونوهت بأن المنظمة تعتمد فقط على الفحص المخبري لكورونا "بي سي آر"، موضحة أن جميع الفيروسات في حالة تحور مستمر، وفيروس كورونا مثلها، متابعة: "ليس هناك داع لمن يعاني من أعراض بسيطة أن يقوم بإجراء الأشعة، ولكن الاكتفاء بعزله".
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