Advertisements

الصحة العالمية: نعتمد الفحص المخبري لكورونا "PCR" فقط

الخميس 27/مايو/2021 - 03:02 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر من الدول المتقدمة في رصد إصابات فيروس كورونا.

وأضافت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن منظمة الصحة العالمية تشجع على إجراء مسحة "بي سي آر"، لافتة إلى أن هناك في مصر عدة فحوصات لفيروس كورونا.

ونوهت بأن المنظمة تعتمد فقط على الفحص المخبري لكورونا "بي سي آر"، موضحة أن جميع الفيروسات في حالة تحور مستمر، وفيروس كورونا مثلها، متابعة: "ليس هناك داع لمن يعاني من أعراض بسيطة أن يقوم بإجراء الأشعة، ولكن الاكتفاء بعزله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 5 ساعات

نهال عنبر تكشف تطورات جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 10 نجوم خارج ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لمنظمة الصحة العالمية على وفاة سمير غانم بالفطر الأسود (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يكشف حقيقة الإجابة في "بابل شيت" بامتحانات الثانوية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

طبيب: اختفاء أعراض كورونا دليل على الشفاء دون الحاجة لمسحة

هالة زايد تهنئ ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في مصر

مكافحة الفيروسات: ما قامت به مصر للقضاء على فيروس سي غير مسبوق بتاريخ الطب

وزير الصحة الأسبق يُفجر مفاجأة عن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

5 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن مستجدات فيروس كورونا

احتقان العين وضعف السمع.. مفاجآت جديدة بشأن أعراض كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

عاجل.. طارق شوقي يكشف حقيقة الإجابة في "بابل شيت" بامتحانات الثانوية

03:22 ص

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

11:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»