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هند عبدالحليم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
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حرصت الفنانة هند عبد الحليم على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت هند في الصورة بفستان اسود قصير ما اثار اعجاب متابعيها.

 

كانت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، أعلنت منذ أسبوع، إصابة والدها الكابتن أحمد عبد الحليم، لاعب كرة القدم المعتزل بنادي الزمالك، وزوجة أخيها وابنته بفيروس كورونا.

 

وكتبت هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”: "بابا ومرات أخويا وبنت أخويا إيجابي كورونا ممكن تدعولهم لو سمحتوا"، داعية لهم بالشفاء "يارب انت الشافي المعافي يارب".

 

أحدث ظهور للفنانة هند عبد الحليم، ووالدها أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، ببرنامج "معكم منى الشاذلي".

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