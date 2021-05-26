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إشادة بجهود المعد البدني لبترول أسيوط في القسم الثاني
الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:25 م
الفجر الرياضي
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يبذل الدكتور مصطفى عنتر المعد البدني لنادي بترول اسيوط دورا كبيرا مع المدير الفني هشام عبدالمنعم، في تجهيز اللاعبين للمباريات المتتالية بدوري القسم الثاني .
ويسعى الجهاز الفني للبترول إلى الحفاظ علي الحالة البدنية والفنية للاعبين وتجهيزهم في ظل الضغط المتواصل للمباريات.
وأشاد المدير الفني للفريق البترولي بالمجهود الذي يبذلة مصطفى عنتر مع الفريق خلال الفترات الماضية.
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