سفير المملكة لدى تونس يزور منتخب المملكة لكرة الطاولة المشارك

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر, بزيارة لمنتخب المملكة لكرة الطاولة المشارك بالدورة الدولية لمنافسات النجوم الشباب، بالقاعة متعددة الاختصاصات بالمدينة الرياضية برادس.





وسيتنافس منتخب المملكة خلال هذه الدورة الدولية ضمن أحد أهم المنافسات الرياضية من ضمن 6 منافسات دولية مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في هذه السنة.





وينظِّم الاتحاد التونسي لكرة الطاولة هذه الدورة الدولية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني .