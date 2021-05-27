الدفاع الفرنسية تكشف موعد دخول طائرات الرفال لمصر (فيديو)

قال إيرفيه جرانجان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية لإكسترا نيوز، إن عقد توريد 30 طائرة رافال لمصر سيدخل حيز التنفيذ هذا الصيف على الأغلب، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها في الفترة من 2024 إلى 2026.





وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن مصر هي قلب الاستقرار الإقليمي وشاركت بفعالية في التحالف الدولي ضد داعش، موضحا : "توجد إرادة قوية جدا من فرنسا بأن تكون بجانب مصر في تحديث معداتها الدفاعية".



