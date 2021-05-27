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الدفاع الفرنسية تكشف موعد دخول طائرات الرفال لمصر (فيديو)

الخميس 27/مايو/2021 - 12:39 ص
إيرفيه جرانجان
إيرفيه جرانجان
أمنية فوزي
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قال إيرفيه جرانجان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية لإكسترا نيوز، إن عقد توريد 30 طائرة رافال لمصر سيدخل حيز التنفيذ هذا الصيف على الأغلب، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها في الفترة من 2024 إلى 2026.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن مصر هي قلب الاستقرار الإقليمي وشاركت بفعالية في التحالف الدولي ضد داعش، موضحا: "توجد إرادة قوية جدا من فرنسا بأن تكون بجانب مصر في تحديث معداتها الدفاعية".

ولفتت إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول وفرقاطات فرنسية شاركت في تدريبات بحرية مع مصر، موضحًا أن مصر تعمل على إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا وهذا أمر مهم لفرنسا والمجتمع الدولي.

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وزارة الدفاع الفرنسية فرنسا بوابة الفجر الفجر

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