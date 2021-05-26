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"فورد برونكو" ضمن قائمة أفضل 75 ابتكاراً تصميمياً مميزاً في العالم

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:30 م
فورد برونكو
فورد برونكو
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أشاد خبراء السيارات في العالم، بتصميم  فورد برونكو 2021 الجديد كلياً بطرازيه الثنائي والرباعي الأبواب، حيث صمم بأسلوب متبكر جعله يحتل مكانة مميزة.

واختار منتدى التصميم العالمي الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له، سيارة فورد برونكو ضمن قائمة أفضل 75 ابتكاراً تصميمياً مميزاً في العالم من مختلف التخصصات والقطاعات، من بين قرابة 10 آلاف تصميم مشارك.

وحصلت السيارة فورد برونكون من المجموعة المتخصصة بالتصميم التي تكرم المنتجات صاحبة التصاميم المتميزة سنوياً منذ عام 1953، على جائزة iF الذهبية للتصميم" المرموقة لعام 2021 عن التصميم الفريد الذي يجمع بين الجوانب العملية والقيم العاطفية ويقدم لمسات التشويق والإثارة؟

من جانبه، أعرب بول ريث، كبير مصممي برونكو عن فخره بنجاحهم في الجمع بين التصاميم الراقية والقوة الفائقة وبتلقي هذا المستوى الرفيع من الإشادة، مشيراً إلى أن تركيزهم تمحور حول تشجيع عملائهم على الانطلاق في المغامرات المشوقة واستكشاف البيئات الطبيعية.

وأضاف: "من هنا استلهمنا تصميمنا المتميز لسيارة برونكو.. ويسعدنا اليوم أن تحظى ابتكارات فريق عملنا بإعجاب العملاء أيضاً".

وأشار ريث وفريق تصميم برونكو، إلى أن الجائزة تأتي تتويجاً لجهودهم في سبيل ابتكار نموذج عصري من سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات، والحفاظ في الوقت نفسه على بساطة التصميم التي اشتهر بها الجيل الأول من طرازات برونكو بين عامي 1966 و1977.

من جهتها، أثنَت لجنة تحكيم "جوائز iF للتصميم" على العناصر البصرية التي ميزت تصميم برونكو مثل الشبكة الأمامية من قطعة واحدة، والمصابيح الأمامية الدائرية التي يقسمها خط أفقي يحمل اسم برونكو إلى نصفين، وخطوط التصميم التي تساعد السائق على تحديد مسار السيارة على الواجهة الأمامية والأسلوب المتبع لتصميم سطوح السيارة دون تكلف وتفاصيل زائدة.

وقال ريث، إن تصميم المنتجات مهمة يسيرة نسبياً، لكن هذا لا ينطبق على المركبات، متماً: "وفي حالة برونكو، قيّمت لجنة التحكيم عدداً من الجوانب المختلفة مثل التصميم الذكي للأبواب القابلة للإزالة والتخزين بسهولة في الجهة الخلفية، وصولاً إلى الفكرة الأكبر المتمثلة بإحياء أيقونة مميزة في عالم السيارات".

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