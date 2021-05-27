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أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-5-2021

الخميس 27/مايو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية مع بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن صعد المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأن:

عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام.
 
عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 6528 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأونصة اليوم الأربعاء مع تقلص جاذبيته بفعل تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن استمرار التوقعات بموقف تيسيري من مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من خسائر المعدن النفيس.

وسجل الذهب للبيع الفوري 1893.00 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.30%، بعد أن كان قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1912.50 دولار.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1901.20 دولار للأونصة.

وتحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، في حين تعافى مؤشر الدولار من مستويات منخفضة وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.14% إلى 27.66 دولار للأونصة بينما هبط البلاديوم 0.9% إلى 2745.10 دولار وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1188.00 دولارا.الذهب ينزل عن مستوى 1900 دولار مع تعافي الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

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