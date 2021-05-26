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الحمام يواجه سبورتنج بشعار لابديل عن الفوز
الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:37 م
أحمد تيتو
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يلتقي في الرابعة من عصر اليوم الخميس فريق نادي الحمام المطروحي علي ملعب مركز شباب الحمام مع نظيرة فريق سبورتنج السكندري في إطار مباريات الجولة ال24للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.
ويدخل الحمام المباراة تحت قياده مديره الفني طارق الصاوي المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز نظرا لموقف الفريق الصعب وإحتلاله المركز الرابع العشر ووجودة في منطقه الهبوط.
وإختتم الفريق تدريباته عصر الأربعاء بتدريب خفيف نظرا لحالة الأرهاق الموجودة بين اللاعبين بسبب خوض مبارتين مع فريقي أبو قير للأسمدة والأوليمبي في أسبوع.
وحرص الصاوي علي تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بأن الفريق متبقي علي ملعبه 4 لقاءات لابد من الفوز بهم لضمان الفريق في البقاء بدوري القسم الثاني.
ويحتل الفريق المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطه جمعهم من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 11 مباراة، والخسارة في 9 مباريات.
ويدخل الحمام المباراة تحت قياده مديره الفني طارق الصاوي المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز نظرا لموقف الفريق الصعب وإحتلاله المركز الرابع العشر ووجودة في منطقه الهبوط.
وإختتم الفريق تدريباته عصر الأربعاء بتدريب خفيف نظرا لحالة الأرهاق الموجودة بين اللاعبين بسبب خوض مبارتين مع فريقي أبو قير للأسمدة والأوليمبي في أسبوع.
وحرص الصاوي علي تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بأن الفريق متبقي علي ملعبه 4 لقاءات لابد من الفوز بهم لضمان الفريق في البقاء بدوري القسم الثاني.
ويحتل الفريق المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطه جمعهم من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 11 مباراة، والخسارة في 9 مباريات.
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