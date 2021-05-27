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أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 27-5-2021

الخميس 27/مايو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الخميس،  بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع أصول البنوك المصرية بالخارج إلى أكثر من 20 مليار دولار لأول مرة مقارنة مع 10 مليارات دولار في أبريل من العام الماضي ومقارنة مع سالب 14 مليار دولار قبل عام 2016.

وسجل سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه وفي بنك الإسكندرية.

وفي بنوك العربي الإفريقي والتجاري الدولي والمصري الخليجي والمصرف المتحد سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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