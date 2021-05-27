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نهال عنبر: معانا إيصالات علاج الفنان شريف دسوقي

الخميس 27/مايو/2021 - 12:14 ص
شريف دسوقي
شريف دسوقي
شيماء حسن
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علقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأزمة الصحية للفنان شريف الدسوقي، مؤكدة أن النقابة تدخلت فور تعرضه لأزمته الصحية.

وأضافت "نهال" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "في بداية الأزمة قمنا بحجز غرفه له في دار الشفاء، وكانت حالته الصحية تستدعي القيام بعمل العملية فورًا ولكنه هرب على الإسكندرية لأنه كان خايف منها".

وتابعت "بعدها قمت بالتواصل فورًا مع الفنانة بدرية طلبة والدكتورة أمل النجار، وحكيت لها على الوضع وأن فيه غرغرينا ومن الممكن أن يحدث كارثة وبالفعل أقنعته وأجريت له العملية، وبعدها تم نقله من مستشفى إلى أخرى وقمت بدفع المبالغ المالية المستحقة للفنانة بدرية طلبة وكل ده كان بإيصالات".

واستطردت "النقابة تقف دائمًا بجانب أعضائها أو غير أعضائها ولا يمكن أن تتخلى عنه، وبعدها قام الرئيس السيسي مشكورًا بالتدخل وتوجيه الشركة المتحدة بالتكفل لعلاجه وتم نقله بسيارات إسعاف إلى مستشفى دار الشفاء".

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