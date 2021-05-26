نشرة حوادث "الفجر".. جيران ضحية بولاق الدكرور يروون تفاصيل حرقه على يد طفلته

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





البنت ولعت في أبوها، والشقة كلها بتولع".. مشهد مرعب استيقظ عليه أهالي منطقة بولاق الدكرور، بعد أن شموا رائحة الدخان المتصاعد من شقة جارهم "كريم سعيد"، 37 سنة، لتتوالى المفاجآت بعدها مثل الصاعقة، حيث وجدوا ابنته تحاول الهرب، وعندما صعدوا وجدوا النيران تأكل في جسد والدها.





قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم بحبس فتاة قتلت والدها حرقًا في منطقة بولاق الدكرور 4 أيام، على ذمة التحقيق، وإيداعها دار رعاية نظرا لحداثة سنها.





مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ 20 ثانية وثقته إحدى كاميرات المراقبة، المركبة بالشارع مكان العثور على جثة رجل مجهول الهوية ومقطوع الرأس وجزء حساس من جسده، يرصد لحظة سحل صاحب الجثة على يد زوجته ونجلهما، والتخلص منه بمكان العثور عليها.





حالة من الخوف والفزع انتابت سكان منطقة الطوابق، غرب محافظة الجيزة، فور سماعهم صوت دوي انفجار.



