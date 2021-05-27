توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.





وقالت "نهال" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الحالة مستقرة، ولكن هتأخذ وقتها في العلاج، فيه تحسن بسيط في الحالة، ولكنه مبشر بالخير، وندعو لها بأن يتم شفاها على خير".





وكان أوضح الإعلامي رامي رضوان، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدًا أنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها ورفيق دربها الفنان سمير غانم.





وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "حماتي العزيزة حتى في عز مرضها حاليًا دائمًا بتفكر في الناس، وبتحاول تشوف مين مزنوق ومين محتاج ولازم الوقوف بجانبه".





وأضاف "كانت أول واحدة موجودة جنب أي حد في مشكلة أو عزاء أو مرض، ولكن يشاء القدير ألا تستطيع التواجد في مرضه وتلقي عزائه، وهي لم تعلم بوفاته حتى الآن ولم تحضر الجنازة، لأن ظروفها الصحية الصعبة".





وتابع "حتى هذه اللحظة هي لم تعلم بوفاته لأن ظروفها الصحية الصعبة، اضطرينا اننا نخبي عنها وإحنا بنمثل علشان الخبر ميعديش قدامها وفصلنا التليفزيون في رفتها ونجعلها تشاهد تسجيلات وسحبنا تليفونها خالص، وهذا يمثل لحظة الضغط علينا خاصة لحظة الوفاة".





واستطرد "تخوفنا ازاي هنغيب تمامًا كلنا عليها لحظة الوفاة، ولكن ربنا ألهمنا بالسيناريو بلحظة عدم تواجدنا، ولحد النهاردة هي متعرفش، والقلب بيحس أنها حاسة لأن فيه ترابط في الأرواح ونضيغ سيناريوهات مختلفة".



