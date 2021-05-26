عاجل - فياريال يُتوّج بطلًا للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد





افتتح جيرارد مورينو التسجيل لفياريال في الدقيقة (29)، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55)، وابتسمت في النهاية ضربات الجزاء لصالح الفريق الإسباني ليتوج بالبطولة الأوروبية ويضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تُوّج فياريال الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروباليج) للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على مانشستر يونايتد الإنجليزي ( 11-10 ) بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق، وذل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاديون إنيرجا جدانسك في بولندا، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.