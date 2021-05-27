مركز شباب البتانون يحصل على لقب الدوري الخماسي

الحارس محمود القاضى،

محمد شعبان ، محمود البابلى، محمود بيومى، فرعون، عبداللطيف ابوقوره ،امجد نعيم ، صلاح محمد الشهير بـ "علولو" .



وشهد الدور قبل النهائي تفوق البتانون على فريق مركز شباب ميت موسى بخمسة أهداف، وفي المقابل صعد كفر شنوان للنهائي بفوز إعتباري على نظيرة فريق نادي كفر المصيلحة .





حقق فريق مركز شباب البتانون لقب دوري الإدارات في كرة القدم الخماسية على مستوى شبين عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز شباب كفر شنوان بنتيجة 4-1 وذلك على ملعب مركز شباب الحي القبلي .وضمت قائمة فريق مركز شباب البتانون كلاً من :