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مركز شباب البتانون يحصل على لقب الدوري الخماسي

الخميس 27/مايو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق مركز شباب البتانون لقب دوري الإدارات في كرة القدم الخماسية على مستوى شبين عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز شباب كفر شنوان بنتيجة 4-1 وذلك على ملعب مركز شباب الحي القبلي .

وضمت قائمة فريق مركز شباب البتانون كلاً من : الحارس محمود القاضى، محمد شعبان ، محمود البابلى، محمود بيومى، فرعون، عبداللطيف ابوقوره ،امجد نعيم ، صلاح محمد الشهير بـ "علولو" .

وشهد الدور قبل النهائي تفوق البتانون على فريق مركز شباب ميت موسى بخمسة أهداف، وفي المقابل صعد كفر شنوان للنهائي بفوز إعتباري على نظيرة فريق نادي كفر المصيلحة .

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