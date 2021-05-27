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إنجى المقدم تشارك جمهورها بصورة جديدة من كواليس أحدى البرامج

الخميس 27/مايو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة إنجى المقدم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور لها.

 

و ظهرت إنجى المقدم فى الصور من كواليس تصوير أحد الرامج التلفزيونية معها بعد الإختيار 2.

 

يذكر أن الفنانة إنجي المقدم كشفت كواليس تألقها في دراما رمضان، وتفاصيل مشاركتها في مسلسل “الاختيار2” الذي يتحدث عن بطولات رجال الداخلية المصرية.

 

وقالت إنجي المقدم في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة  الأولى: "زوجي يقف في ضهري وداعم لي بشكل كبير ولم يكن مؤيدا لـ  فكرة التمثيل في البداية منذ أيام الجامعة".

 

وأضافت إنجي المقدم: "زوجي ربنا يكون في عونه، وأنا عندي حالة قلق على طول ودايما بكون مستنية دور حلو أشارك فيه".

 

وتابعت: "زوجي عايش معايا في التوتر على مدار الـ 24 ساعة طوال العام، خاصة هذا العام، لمشاركتي في عملين مهمين وهما الاختيار 2 وهجمة مرتدة".

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