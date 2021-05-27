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الصحة العالمية: إيران والمغرب والأردن والبحرين أعلنوا وجود السلالة الهندية

الخميس 27/مايو/2021 - 07:55 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الإجراءات الاحترازية والرياضة والتهوية الجيدة والاطمئنان أشياء هامة لمواجهة كورونا.

وأضافت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الصحة المصرية تزود منظمة الصحة العالمية يوميًا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا، ومصر الدولة الوحيدة المستمرة في ذلك يوميًا.

وأوضحت أن إيران، المغرب، الأردن والبحرين أعلنوا عن وجود السلالة الهندية لديهم، و65 دولة على مستوى العالم، ولكن مصر لم تسجل رصد السلالة الهندية حتى الآن.

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