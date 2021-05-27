الصحة العالمية: إيران والمغرب والأردن والبحرين أعلنوا وجود السلالة الهندية

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الإجراءات الاحترازية والرياضة والتهوية الجيدة والاطمئنان أشياء هامة لمواجهة كورونا.





وأضافت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الصحة المصرية تزود منظمة الصحة العالمية يوميًا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا، ومصر الدولة الوحيدة المستمرة في ذلك يوميًا.



