الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع مهاجم صن داونز





حسم مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، موقفهم النهائي من التعاقد مع بيتر شالوليلي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي صن داونز الجنوب أفريقي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موقف الأهلي من التعاقد مع مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي





وكان مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، قد عرضوا على المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التعاقد مع بيتر شالوليلي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد صرف النظر عن التعاقد مع شالوليلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضح المصدر أن قرار بيتسو موسيماني جاء بعدما ظهر شالوليلي بمستوى متواضع للغاية خلال مباراتي الأهلي ضد صن داونز ضمن إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويسعى مسؤولو لجنة التخطيط لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لاسيما وأن الفريق يعاني تواضع مستواه مهاجميه مروان محسن ووالتر بواليا.



