كومان يحسم مصيره مع برشلونة





من المقرر أن يجري الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مزيدا من المحادثات مع إدارة النادي الكتالوني بشأن مستقبله، فيما يمكن أن يبقى بالنادي بعد نهاية الموسم المقبل، وفقا لوكيله روب يانسن.





وتشير تقارير في إعلامية إسبانية إلى أن كومان، الذي تم تعيينه في أغسطس الماضي ومازال يمتلك في عقده عاما آخر، قد التقى بخوان لابورتا رئيس النادي لمدة 40 دقيقة أمس الثلاثاء.





وتعرض كومان لضغوط على خلفية موسمه الأول المخيب في برشلونة، الذي مثله أيضا لمدة ستة مواسم خلال مسيرته الكروية.





وتغلب برشلونة صفر / 1 على مضيفه إيبار في ختام مبارياته بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة بفارق خمس نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد (الفائز باللقب).





وخرج برشلونة أيضا مبكرا من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أخفق في الفوز ببطولة كاس السوبر الإسباني، بخسارته أمام أتلتيك بلباو بنهائي المسابقة في يناير الماضي.





ورغم ذلك، ثأر رجال كومان من الخسارة أمام بلباو، بعدما توج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على الفريق الباسكي في نهائي البطولة الشهر الماضي، وهو اللقب الذي ربما أنقذ مهمة مدرب منتخب هولندا السابق في (كامب نو).





وبعد مناقشات مع لابورتا - الذي خلف جوسيب ماريا بارتوميو في رئاسة برشلونة في مارس الماضي - يعتقد معسكر كومان أنه من المقرر أن يبقى في منصبه لموسم آخر على الأقل، حتى مع ورود تقارير أخرى بشأن إمكانية رحيله.





وقال يانسن لصحيفة (دي تليخراف) الهولندية "كان هناك جو إيجابي خلال الاجتماع وأنا بشكل شخصي غادرته وينتابني شعور جيد. كان هناك احترام متبادل".





وأضاف يانسن "الشعور يبدو إيجابيا لدرجة أن رونالد ربما يبقى لفترة أطول (من موسم 2021 / 2022)، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد، سيتبع ذلك المزيد من المحادثات".





واعتمد برشلونة، كما جرت العادة دائما على الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 30 هدفا في الدوري الإسباني، ليفوز بجائزة هداف البطولة للمرة الثامنة في مسيرته الرياضية، بعدما تفوق بفارق سبعة أهداف على أقرب ملاحقيه الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الريال.





ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول مستقبل الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات مع انتهاء عقده مع النادي الإسباني الشهر المقبل.





بالإضافة إلى ربط ميسي بعقد جديد، من المتوقع أيضا أن يعزز برشلونة صفوفه، بضم لاعبين جدد في صفقات انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وترددت شائعات عن اقتراب برشلونة من ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، كما ارتبط الفريق أيضا بقوة بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، بالإضافة إلى إيريك جارسيا وسيرخيو أجويرو، ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي.



