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عاجل.. العثور على جثه مسن مصاب بطلق خرطوش بالفيوم

الخميس 27/مايو/2021 - 12:13 ص
مركز شرطة سنهور
مركز شرطة سنهور
ريهام على
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عثر أهالى قرية فيديمين التابعة، لمركز شرطة سنهور، بمحافظة الفيوم، على جثة لمسن داخل الأرض الزراعية مصاب بطلق خرطوش.

وتلقى اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد اسامة ابو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، مفاده العثور على جثه داخل الأرض الزراعية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة سنهور برئاسة الرئد محمد عشرى، وبالفحص تبين أن الجثة لمسن يدعى " رمضان ع م م، وشهرته "محمد الجزار" 58 عاما، وبها أصابة بطلق نارى بجوار الأذن، ولم يستد تحدد حتى الان سبب الوفاه أو متهم.

وتكسف مباحث سنهور جهودها لكشوف غموض العثور على جثة مسن ملقاة بالأرض الزراعية وسرعة ضبط مرتكبى الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق، وأنتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة.

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