بعد سلبية المسحة.. فاطمة الكاشف تروي كواليس إصابتها بكورونا

حرصت الفنانة فاطمة الكاشف عن توجيه الشكر لعدد من الأشخاص بعد تعافيها من فيروس كورونا، وتوضيح تفاصيل حالتها الصحية بعد سلبية مسحتها.









وقالت عبر حسابها على فيسبوك:"الحمد لله والشكر لله بفضل الله وبفضل دعواتكم الصادقه بدأت أتحسن شويه وطلبت خروجى من المستشفى بعد أن كانت المسحة الأخيرة سلبية الحمد لله ولكنى مازلت أعانى أعراض ما بعد الكورونا وهى فترة صعبة جدا بس أنا فضلت أكمل علاجى فى المنزل حتى أكون مع أولادى وربنا يتم شفائى على خير يارب ويشفى كل مريض وأحب أولا أشكر سيادة الوزيرة الدكتورة هالة زايد والدكتور أشرف زكى والفنانة نهال عنبر على اهتمامكم وسرعة الاستجابة بارك الله فيكم وأشكر الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة والدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق والطاقم الطبى على اهتمامكم ورعايتكم الفائقة بى فى فترة تواجدى بالمستشفى ربنا يحفظكم بخير دائما واشكر أصدقائى الغاليين على الفيسبوك على دعواتكم المستمرة لى بالشفاء ربنا يحفظكم بخير دائما وأشكر أحبابى وزملائى الفنانين على سؤالهم يوميا صباحا ومساءا .













وتابعت:"كان نفسى اذكر الأسماء لكن حقيقى الأسماء كثيرة جدا بفضل الله ربنا مايحرمنى من محبتكم واشكر أصدقائى المقربين على اهتمامكم ودعواتكم ربنا يحفظكم بخير دائما وأشكر كل أقاربى على مدوامه السؤال و عائلتى الصغيرة زوجى جمال عبد الناصر الذى لم يتركنى لحظه من اول ماتعبت حتى الآن ربنا يبارك فى عمرك ويحفظك يارب وحبايبى مازن ومهاب سامحونى قلقتكم وسببت لكم ازعاج بسبب مرضى وخوفكم عليه بحبكم والختام مسك اشكر عائلتى الكبيرة جمهورى الحبيب المحترم على سؤالهم عنى باستمرار بكل الطرق ودعواتكم لى بالشفاء الحمد لله على نعمه محبتكم التى هى الدافع لى فى التمسك بالحياة ربنا يديم محبتنا ويرزقكم الصحه والعافيه يارب العالمين.













وأضافت:" وادعو الله ان يشفى حبيبتى الفنانة دلال عبد العزيز والفنان على الحجار وزوجته الغاليه وصديقتى سهام والفنان شريف الدسوقي ويارب اشفى كل مريض يتألم انت الشافي المعافى واعتذر جدا على عدم الرد على التليفون حتى اتمكن من ذلك أرق تحياتى وتقديرى ومحبتي لكم جميعا.









وأعلن الفنان جمال عبد الناصر تعافي زوجته فاطمة الكاشف من فيروس كورونا من خلال حسابه على "فيسبوك".









وكتب "عبد الناصر": “الحمد لله .. هو الشافى المعافى .. وبأمره كل شئ .. المسحة الثانية سلبية .. والحمد لله .. بفضل دعواتكم جميعأ . خرجت فاطمة من المستشفى لإستكمال علاجها فى المنزل .. شكرأ لكل من سأل عنها ودعى لها وأهتم بأن يطمئن عليها .. شكرأ مرة ثانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .. شكرأ للدكتور أشرف زكى”.









وتابع:" شكرأ للزميلة العزيزة نهال عنبر .شكرأ للدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة ..شكرأ للدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق وكل الطاقم الطبى والتمريض للعناية الفائقة والرقى فى التعامل والدقة فى الرعاية والإنضباط والإتقان فى كل شئ مع كل المرضى أفتخر بكم وبمؤسستكم .. وربنا يوفقكم ويحفظكم دائمأ ..اللهم إشف كل مريض .. وأرفع عنا هذا الوباء .. وإحفظنا من وتوابعه .. وسلم بلادنا من كل شر وأذى .. اللهم آمين".













ونشر الفنان جمال عبد الناصر، صورة حديثة لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف من داخل المستشفى، بعد ساعات من إعلانها إصابتها مجددا بفيروس كورونا، وتدهور حالتها الصحية.













وكتب جمال عبد الناصر منشورا على حسابه بموقع فيسبوك، قال فيه:" كل الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.. والدكتور أشرف زكى والزميلة الفاضلة نهال عنبر .. ودكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة لاهتمامهم البالغ بحالة فاطمة حيث تم حجزها فى العناية ومتابعة حالتها وربنا يتمم شفاها على خير".



