ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر تكشف كواليس الإصابة

كشفت أميرة منير، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، تفاصيل تجربة والدتها مع الإصابة في الفطر الأسود بعد التعافي من فيروس كورونا.



وأضافت "أميرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كان عندها كورونا وكانت خفت تماما، وبعدها بدأت تشتكي أن النصف الشمال به تنميل وقعدت كذا يوم كانت تعاني من صداع".



وتابعت "ذهبنا إلى الطبيب المعالج لها أثناء إصابتها بكورونا وهو طبيب باطنة، وطلب عمل أشعة رنين على المخ وقال ممكن يكون الموضوع نفسي لأن والدي كان مازال في المستشفى، وبعدها ذهبنا إلى دكتور أسنان لأنها كانت تعاني من قرح في الفم".



واستطردت "روحنا لدكتور عيون لأن عينها الشمال فضلت تقفل لغاية ما قفلت خالص وقال عندها مشكلة في العصب الثالث والخامس والسابع، وبعدها روحنا لدكتور مخ وأعصاب وقالنا أن ده فطر أسود وحولنا على دكتور أنف وأذن وحنجرة وشوفته بالمنظار وعملت العملية وهي الآن في مرحلة العلاج وتنظيف باستمرار في الجيوب الأنفية، ونناشد وزيرة الصحة باستكمال علاجها لأن أسعار الحقن غالية وفي بعض الأحيان تكون غير متوفرة".

