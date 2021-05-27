Advertisements

الاتحاد الأوروبي يُعاقب إبراهيموفيتش

الخميس 27/مايو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهاجم ميلان الإيطالي، ومنتخب السويد، زلاتان إبراهيموفيتش، 50 ألف يورو، بسبب مصلحته المالية في شركة مراهنات.

كما طالبت الهيئة القارية من إبراهيموفيتش (39 عاماً)، بوقف شراكته مع الموقع، خلافاً لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة المباريات والمسابقات.

ووجهت الهيئة الكروية الأوروبية إنذاراً إلى نادي ميلان الذي يلعب "إبرا" في صفوفه، مع غرامة مالية قدرها 25 ألف يورو، بسبب المخالفة التأديبية التي ارتكبها نجمه.

وكانت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أعربت في أبريل (نيسان) الماضي، عن قلقها من خطر معاقبة نجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة، في وقت عاد فيه للتو من اعتزاله الدولي، حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدوري الايطالي الاتحاد الأوروبي ابراهيمو فيتش

أخبار تهمك

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

تعرف على تصنيف الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع مهاجم صن داونز

منذ ساعة

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ ساعة

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ ساعتين

كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإيطالي يعاقب نجم أودينيزي بسبب عبارات تكفيرية

في كتابه "أنا كرة القدم".. إبراهيموفيتش: جعلوني أترك ميلان بغير إرادتي!

إبراهيموفيتش ينهي الجدل حول انضمامه إلى بيراميدز

عودة السلطان.. ماذا قدم "إبراهيموفيتش" في تجربته السابقة مع ميلان الإيطالي؟ (أرقام)

رايولا: إبراهيموفيتش سيلعب حتى الخمسين من عمره

إبراهيموفيتش يفتح الباب من جديد لتمثيل المنتخب السويدي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

12:08 ص

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

11:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»