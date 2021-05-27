الاتحاد الأوروبي يُعاقب إبراهيموفيتش





غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهاجم ميلان الإيطالي، ومنتخب السويد، زلاتان إبراهيموفيتش، 50 ألف يورو، بسبب مصلحته المالية في شركة مراهنات.





كما طالبت الهيئة القارية من إبراهيموفيتش (39 عاماً)، بوقف شراكته مع الموقع، خلافاً لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة المباريات والمسابقات.





ووجهت الهيئة الكروية الأوروبية إنذاراً إلى نادي ميلان الذي يلعب "إبرا" في صفوفه، مع غرامة مالية قدرها 25 ألف يورو، بسبب المخالفة التأديبية التي ارتكبها نجمه.



