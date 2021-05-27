كارتيرون يحسم مصير منفذ ركلات الجزاء في الزمالك





حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قراره باستبعاد نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي من تسديد ركلات الجزاء مع الفريق بعد أن كان في المرتبة الأولى خلال الفترة الماضية.

واستقر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي على وضع أحمد سيد زيزو في المرتبة الأولى لتسديد ركلات الجزاء مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف الفوز للزمالك أمام المصري من ركلة جزاء في الثواني الآخيرة من عمر المباراة.

يذكر أن المغربي أشرف بن شرقي أهدر ركلة جزاء أثناء مواجهة المصري في اللقاء الذي انتهى بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



