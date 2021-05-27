Advertisements

كارتيرون يحسم مصير منفذ ركلات الجزاء في الزمالك

الخميس 27/مايو/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قراره باستبعاد نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي من تسديد ركلات الجزاء مع الفريق بعد أن كان في المرتبة الأولى خلال الفترة الماضية. 
واستقر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي على وضع أحمد سيد زيزو في المرتبة الأولى لتسديد ركلات الجزاء مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.
وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف الفوز للزمالك أمام المصري من ركلة جزاء في الثواني الآخيرة من عمر المباراة.
يذكر أن المغربي أشرف بن شرقي أهدر ركلة جزاء أثناء مواجهة المصري في اللقاء الذي انتهى بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ ساعتين

كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع مهاجم صن داونز

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

تعرف على تصنيف الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ ساعتين

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ أقل من ساعة

رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد الترجي| أخطاء «كارتيرون» في السوبر الأفريقي عند «فايلر» فوائدُ

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل - قرار نهائي.. كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

بأوامر كارتيرون.. تحديد الراحلين عن الزمالك

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

كارتيرون يرفض رحيل ثنائي الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

12:08 ص

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

11:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»