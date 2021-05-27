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أستاذ كبد يحذر من تناول أدوية السكر لخفض الوزن: تنتهي بـ"العناية المركزة" (فيديو)
الخميس 27/مايو/2021 - 07:46 ص
كساب أحمد
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حذر الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد، من خطورة تناول الأدوية الخاصة بخفض مستوى السكر في الديم، لإنقاض الوزن،، قائلًا: "البعض يذهب للصيدلية بدون روشتة، ويطلب بعض الأدوية بدون أي وصفة طبية، وهذا له الكثير من الأضرار الجانبية".
وتابع "العرب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"،: "أي شخص يتناول هذه الأدوية ولديه خفض في نسبة السكر، فقد يدخل إلى العناية المركزة بشكل مباشر، خلاف تأثيره على الغثيان والاسهال والجهاز الهضمي"
وأشار أستاذ الكبد، إلى أن هناك بعض أدوية السكر تتفاعل مع أدوية الضغط، وتؤدي غلى الكثير من الأثار الجانبية التي من الممكن الابتعاد عنها من خلال المتابعة منع الطبيب المختص.
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