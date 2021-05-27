Advertisements

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 43 شخصا بكورونا

الخميس 27/مايو/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 257275 من ضمنهم 188567 حالة تم شفاؤها، و14850 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الفجر الصحة

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع مهاجم صن داونز

منذ ساعة

رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ ساعتين

تعرف على تصنيف الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ ساعة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

بشرى سارة بشأن كورونا.. مصر تقترب من تسجيل 35 ألف حالة شفاء

بشرى سارة.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا.. ونسجل 95 ألفا

محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور

"الصحة" تطلق ماراثون جري بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

12:08 ص

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

11:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»