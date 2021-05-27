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الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر

الخميس 27/مايو/2021 - 07:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 27 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر

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