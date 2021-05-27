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"حضانة مشتركة".. القضاء يفصل بين أنجلينا جولي براد بيت (التفاصيل كالمة)

الخميس 27/مايو/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
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تصدر قرار حصول النجم العالمي براد بيت على حضانة مشتركة لأبنائه مع أنجلينا جولي عنوان صحف هوليوود، حيث تم منح براد بيت وأنجلينا جولي حضانة مشتركة لأطفالهما الخمسة، ويأتى القرار بعد أن خاض النجمان المنفصلان معركة حضانة سيئة على مدى السنوات الخمس الماضية، منذ إعلان انفصالهما.
 

وقال مصدر لموقع Page Six: "كان هناك تغيير كبير في اتفاقيات الحضانة بناء على قرار مفصل للغاية اتخذه القاضي.. وكان براد يحاول فقط قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله، وكان من الواضح أن أنجي فعلت كل ما في وسعها لمنع ذلك".



وأضاف المصدر: "استمرت هذه المحاكمة عدة أشهر وكان هناك عدد كبير من الشهود والخبراء والمعالجين وغيرهم ممن كانوا مع الأطفال ومن حولهم ، وكان القرار بناءً على هذا".
 
وتشترك أنجلينا وبراد في ستة أطفال - خمسة منهم قاصرون - بما في ذلك مادوكس، 19 عامًا، باكس، 17 عامًا، زهرة، 16 عامًا، شيلوه 14 عامًا وتوأم فيفيان ونوكس 12 عامًا.
 

وقال مصدر لموقع "ديلى ميل" إن براد "مرتاح للغاية"، مضيفًا أن "نيته الوحيدة هي قضاء المزيد من الوقت مع الأطفال".

 
وقبل صدور القرار هاجمت أنجلينا جولى قاضى كاليفورنيا المسئول عن دعوى حضانة أطفالها هو وبراد بيت، مشيرة إلى إنه رفض السماح للأطفال بالإدلاء بشهادتهم.  

 
وقالت جولي إن القاضي في قضية الحضانة مع زوجها السابق براد بيت "رفض سماع المراهقين القاصرين" يشهدون برغباتهم فيما يتعلق بـ"مصير الحضانة"، معتبرة أن هذا يحرمها من "محاكمة عادلة".

 
وأفادت وكالة أسوشييتد برس حسب ما نشر ديلى ميل أن الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا قدمت مستنداتها إلى محكمة الاستئناف الثانية فى كاليفورنيا يوم الاثنين فى محاولة لاستبعاد القاضى جون أودركيرك من الحكم فى القضية.

 
وفى مستندات المحكمة قال محامو ممثلة Maleficent إن القاضى فشل فى النظر بشكل كاف فى مدخلاتهم بشأن تجاربهم أو احتياجاتهم أو رغباتهم، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون الولاية القانونى الذى يسمح للقصر من سن 14 إلى 17 عامًا بالشهادة.

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