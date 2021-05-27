أحمد موسى: إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تريد حل أزمة سد النهضة بشكل دبلوماسي، من خلال الوصل لاتفاق حول تشغيل وملء السد، مشيرًا إلى أن مصر لم تلوح بالقوى لحل الأزمة مثلما تروج اثيوبيا، والمناورات في السودان غير موجه لأحد، وتهدف لحماية نهر النيل من أي أعتداء،، وهي مماثلة لأي مناورات تقوم بها مصر مع أي دولة أخرى.



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن امتلاك مصر جيش قوي يمنع الاعتداء على حقوقها، خلاف أن القوة تحقق الأمن والسلام والعدالة، مضيفًا أن مصر وإثيوبيا وصلتا لاتفاق حول ازمة سد النهضة تحت رعاية امريكا في السابق، ولكن إثيوبيا لم توقع على هذا الاتفاق.



وأشار إلى ان إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية او حسن نوايا تجاه ازمة سد النهضة، وما تقوم به يعادي الشعبين المصري والسوداني، لافتَا إلى أن مصر لا ترفض تنمية أديس أبابا، ولكن لا يجب أن تكون هذه التنمية على حساب القاهرة.

