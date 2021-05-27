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يوسف الحسيني: مواقف مصر ثابتة تجاه القضية الفلسطينية ولم تتغير (فيديو)

الخميس 27/مايو/2021 - 07:14 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مواقف مصر ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، معقبًا: "مصر طول الوقت تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، ولا تحيد عن هذه القضية أبدًا"

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الموقف المصري تجاه الحرب على غزة أمر طبيعي، ولا يجب أن يستغرب، لافتَا إلى أن مصر تلعب دورًا كبير في الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، مما يزيد قوة الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المنشودة.

ولفت إلى أن القاهرة على كافة المستويات الرئاسة والخارجية والبرلمان والصحافة، قامت بدعم الموقف الفلسطينيين بشكل حقيقي وفعال، مشيرًا إلى أن مصر قامت بدعم فلسطين لإعادة الاعمار بـ500 مليون دولار، وبعض الدول الكبرى لم تتبرع إلا بـ70 مليون دولار فقط.

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بوابة الفجر القضية الفلسطينية الفجر إعادة الاعمار

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