كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي بكأس مصر









استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق للمباراة المرتقبة أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي.









ومن المتوقع أن يبداء الفارس الأبيض أمام الإسماعيلي بالتشكيل الآتي:-





حراسة المرمى: محمد عواد





خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، حازم إمام.





خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو





خط الهجوم: شيكابالا، أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الخميس على ملعب السويس الجديد.



