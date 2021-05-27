بالأسماء.. 10 نجوم خارج ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني تخطط لإحداث ثورة حقيقة في صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إستعداداً للموسم المقبل.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه هناك 13 لاعباً خارج الميركاتو الصيفي وهم : كورتوا ولونين وكارفخال وناتشو وميليتاو وميندي وكروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي ورودريجو وبنزيما وفينيسيوس.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هناك شكوك حول استمرار 10 لاعبين وهم: ألتوبي وأودريوزولا ورافائيل فاران وسيرجيو راموس ومارتين أوديجارد و إيدين هازارد وماريانو دياز و يوفيتش وفاسكيز وأسينسيو.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك شكوك أيضاً حول إستمرار المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان في حين من المؤكد رحيل الثنائي إيسكو ومارسيلو في الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس تنتهي عقودهما مع ريال مدريد في الصيف المقبل بينما أعلن الملكي مؤخرا عن تجديد عقد مودريتش حتى صيف 2022.