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"الخارجية الأمريكية" ترفض الاجابة على سؤال حول أزمة سد النهضة

الخميس 27/مايو/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن أمريكا تسعى لإيجاد تسوية سياسية بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في أزمة سد النهضة.

وأضافت "جرفييث"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي يسعى لإيجاد توافق بين الدول الثلاث لحل أزمة السد الإثيوبي، مشددة على ضرورة حل دبلوماسي في أزمة سد النهضة.

ورفضت الإجابة على سؤال حول لو رفضت أديس آبابا الحلول، قائلة: "لن أدخل في فرضيات ما يهمنا الدخول في حل سلمي ومرضي للأطراف. وأكدت أن أمريكا تدرك أهمية نهر النيل للشعوب في المنطقة".

وحول سوريا، قالت إنه لا توجد مصداقية في الانتخابات الجارية في سوريا، مشيرة إلى أننا سوف نعمل مع المجتمع الدولي لإنعاش العملية السياسية في سوريا.

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