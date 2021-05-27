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تعليق مثير من عميد علوم الإسكندرية عن ضجة مواقع التواصل حول ترقية مُدرس

الخميس 27/مايو/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقبت الدكتورة أماني عبدالحميد، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، على الضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي حول ترقية الدكتور محمود مرسي، من خلال آلاف التعليقات السلبية.

وقالت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الدكتور محمود مرسي ليس أستاذا بالكلية ولكنه مدرسا مساعدا، موضحة أنه عين من ثماني سنوات عام 2013.

وأضافت أماني عبدالحميد،، فوجئنا بكم كبير من التعليقات الجارحة وإيموشن الغضب عقب نشر تهنئة بخصوص الدكتور محمود، مشيرة إلى أن الدكتور محمود لا يدخل إلا حصص العملي ولا يملك صلاحية نجاح أي طالب.

وأكدت أنه كإجراء قانوني فإن الدكتور محمود ليس عليه أي شيء، مطالبة الطلاب الغاضبين بالتقدم بشكوى حال وجودها في مكتب الشكاوى التابع للكلية.

وأضافت أنه لم يتقدم طالب واحد ضد الدكتور حتى الآن، معتبرة الضجة الحاصلة على "السوشيال ميديا مجاملة" معقبة: "الناس بتجامل".

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