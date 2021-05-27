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أول تعليق لمنظمة الصحة العالمية على وفاة سمير غانم بالفطر الأسود (فيديو)
الخميس 27/مايو/2021 - 02:24 ص
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الفطر الأسود نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية، والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، ومرضى السكري معرضون للإصابة به.
وأضافت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما أثير عن إصابة الفنان سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته تابعوه في وسائل الإعلام فقط.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات متوازنة لكيفية التعايش مع الفيروس والتوازن مع الحياة الاجتماعية، منوهة بأن منظمة الصحة العالمية لا توصي بغلق المناطق ولكن توصي بالإجراءات الاحترازية.
وتابعت: "نثمن دور مصر في العدالة والإنصاف بتوزيع لقاحات كورونا على الجميع بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين على عكس أغلب دول العالم".
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