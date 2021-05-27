إليسا تشارك جمهورها فيديو جديد من أحدى حفلاتها

نشرت الفنانة إليسا، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من إحدى حفلاتها.









وظهرت في الفيديو تغنى أغنية “كل القصايد من حلا عينيكي” من حفلتها ببيروت.









من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، 13 مليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".





أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.



