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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن طقس اليوم

الخميس 27/مايو/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 27 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

- طقس حار على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن طقس اليوم

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