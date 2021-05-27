الصحة العالمية تكشف حقيقة دخول السلالة الهندية مصر

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن الإجراءات الاحترازية والرياضة والتهوية الجيدة والاطمئنان أشياء هامة لمواجهة كورونا.



وأشارت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن وزارة الصحة المصرية تزود منظمة الصحة العالمية يوميًا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا، ومصر الدولة الوحيدة المستمرة في ذلك يوميًا.



وذكرت أن إيران، المغرب، الأردن والبحرين أعلنوا عن وجود السلالة الهندية لديهم، و65 دولة على مستوى العالم، مؤكدة أن مصر لم تسجل رصد السلالة الهندية حتى الآن.



ونوهت بأن الفطر الأسود ينتج عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، ومرضى السكري معرضون للإصابة به.



وأضافت "القصير"، أن ما أثير عن إصابة الفنان سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته تابعوه في وسائل الإعلام فقط.



وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات متوازنة لكيفية التعايش مع الفيروس والتوازن مع الحياة الاجتماعية، منوهة بأن منظمة الصحة العالمية لا توصي بغلق المناطق ولكن توصي بالإجراءات الاحترازية.



وتابعت: "نثمن دور مصر في العدالة والإنصاف بتوزيع لقاحات كورونا على الجميع بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين على عكس أغلب دول العالم".





