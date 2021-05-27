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نهال عنبر تكشف تطورات جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

الخميس 27/مايو/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة نهال عنبر، إن حالة الفنان دلال عبد العزيز مستقرة، وهناك تحسن بسيط، والنقابة لا تتخلى عن أى فنان حتى وإن كان غير عضو، وعمر المجلس ولا الدكتور أشرف زكى ما أتأخر عن أى حد.


وأضافت نهال عنبر، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة CBC: عندى توضيح بسيط أن بدرية طلبة لما ودت شريف دسوقى للمستشفى إحنا ما شفناش المستشفى ولا نعرفها، وأول ما أتقال المبلغ كام على طول النقابة اتحركت.


وكان قال الإعلامى رامى رضوان خلال برنامجه مساء dmc، إن "الفنانة دلال عبد العزيز حاسة إن جوزها الفنان سمير غانم مش موجود لأن القلب بيحس.. رغم إن كلنا بنلبس الملابس الملونة حتى لا تشعر دلال عبد العزيز بأى شيء، والفنانة أجرت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا، لكن لم يحدث تعافى بشكل كامل".


وأشار رضوان إلى أن الفنانة فى مرحلة أعراض ما بعد كورونا، موضحًا أنها أعراض شديدة وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها، والحالة صعبة وأرجوكم تستمروا فى الدعاء ليها".

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