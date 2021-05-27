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ريال مدريد واثق من ضم مبابي
الخميس 27/مايو/2021 - 01:31 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2022.
وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد الإسباني لا يزال واثق من التعاقد مع مبابي على الرغم من تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الذي أكد استمرار النجم الفرنسي.
وأوضح البرنامج الإسباني أنه في حالة رفض باريس سان جيرمان بيع مبابي في الصيف المقبل فإن ريال مدريد سيحاول إقناع النجم الفرنسي بعدم تجديد عقده الحالي.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الملكي سيقوم بتحريض مبابي على عدم التجديد من أجل الإنتقال إليهم عقب نهاية الموسم المقبل في صفقة إنتقال حر.
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