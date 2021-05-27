Advertisements

ريال مدريد واثق من ضم مبابي

الخميس 27/مايو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2022.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد الإسباني لا يزال واثق من التعاقد مع مبابي على الرغم من تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الذي أكد استمرار النجم الفرنسي.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه في حالة رفض باريس سان جيرمان بيع مبابي في الصيف المقبل فإن ريال مدريد سيحاول إقناع النجم الفرنسي بعدم تجديد عقده الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الملكي سيقوم بتحريض مبابي على عدم التجديد من أجل الإنتقال إليهم عقب نهاية الموسم المقبل في صفقة إنتقال حر.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني

أخبار تهمك

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لمنظمة الصحة العالمية على وفاة سمير غانم بالفطر الأسود (فيديو)

منذ 11 دقائق

كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نهال عنبر تكشف تطورات جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 10 نجوم خارج ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه صدمة إلى ريال مدريد بشأن مبابي

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

بايرن ميونخ ينسحب من سباق الصراع على مبابي

باريس سان جيرمان مستعد للتضحية بهدف ريال مدريد من أجل ميسي

ريال مدريد يخطط لصفقات الميركاتو الصيفي

صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد مهددة بالفشل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

12:08 ص

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

11:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»