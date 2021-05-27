Advertisements
إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك بكأس مصر
الخميس 27/مايو/2021 - 01:32 ص
محمد زويد
Advertisements
استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بشكل كبير على تشكيل فريقه الذي يخوض به المباراة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي 2020/2021.
ومن المتوقع أن يبداء الإسماعيلي اللقاء بالتشكيل الآتي :
في حراسة المرمى: محمد فوزى
خط الدفاع: رضوان شريفي ، محمد هاشم، مروان الصحراوي ، محمد عادل
خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، أري بابل
خط الهجوم: أحمد مدبولي، بنسون شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر، عبر قناة أون تايم سبورت1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس مصر هذا الموسم، بالإضافة إلى جميع البطولات المحلية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements