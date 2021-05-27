صراع إسباني فرنسي على نجم لايبزيج

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن أحد نجوم لايبزيج الألماني جذب اهتمام ناديين من كبار القارة الأوروبية من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يتنافس مع أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل الحصول على خدمات الفرنسي نوردي موكيلي نجم لايبزيج الألماني.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن موكيلي الذي تعود أصوله إلى الكونجو الديمقراطية يلعب مع لايبزيج منذ صيف 2018 قادماً من مونبلييه الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن المميز في النجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً هو إجادته اللعب في العديد من المراكز، حيث يلعب في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب وسط على الجهة اليمنى.



