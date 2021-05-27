هالة صدقي تشارك جمهورها فيديو مع حصانها

تشتهر الفنانة هالة صدقي بأنها من هواة الحيوانات الأليفة، وظهرت في فيديو طريف وهي تقوم بإطعام حصان قطعة جزر على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هالة صدقى في الفيديو وهو تقوم بإطعام الحصان وتبدو عليها ملامح الخوف من الحصان الذى سارع بتناول الجزر من يدها.













وداعبت الفنانة هالة صدقي الحصان لحظة تقديم الطعام له، قائلة: "هجيب لك المرة الجاية جزر أحمر بالهنا والشفا مبسوط.. أنت قمر"، وعلقت هالة صدقي على لحظة مسارعة الحصان لتناول الجزر من يدها قائلة: "هياكلني أنا شخصيا".











وعلى جانب آخر، انضمت الفنانة هالة صدقى، لعدد من المشاهير والنجوم، للدفاع عن الفنانين الذين تعرضوا لحملة هجوم خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورهم لحفل زفاف في الجونة بالبحر الأحمر، عقب حضورهم مراسم دفن النجم الكبير سمير غانم، متغاضين عن باقي جوانب الواقعة التي اقتصر فيها حكم السوشيال ميديا على جانب واحد فقط.





